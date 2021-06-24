حوادث
اعتقال سارقي محلات تجارية بفاس
وضعت الشرطة القضائية بالمنطقة الثالثة ببن دباب عين قادوس بفاس، رهن الحراسة النظرية شخصين يلقبان ب»ولد الكباص» و»طاحبي»، لأحدهما سوابق متعددة، لتورطهما في سرقات بالكسر طالت محلات تجارية بمقاطعة المرينيين، موضوع شكايات سابقة من أصحابها. وأوقف المتهمان وعمرهما 22 سنة و28، من قبل مصالح أمن دائرة بنسليمان وفرقة للتطهير بالمنطقةأكمل القراءة »
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