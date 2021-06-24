حوادث
إدانة متهمين بالضرب والجرح
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا المتهم الأول وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا بعد مؤاخذته، من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، فيما حكمت على الثاني بشهر حبسا موقوف التنفيذ بعدما برأته من التهمة نفسها. وحكمت على المتهمة الثالثة بشهرين حبسا موقف التنفيذ بعدأكمل القراءة »
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