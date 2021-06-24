حوادث
عرائـض مـزورة ضـد أئمـة
وشاية من ذوي سوابق وراء استنفار السلطات بوادي زم وتهمة إهانة عامل خريبكة تلاحقه أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، الاثنين الماضي، بفتح تحقيق في شكاية إهانة عامل إقليم خريبكة ومسؤولين بالسلطة، أثناء مزاولة مهامهم عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والتزوير وصنع شهادة مزورة عن علم واستعمالها والتحريض علىأكمل القراءة »
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