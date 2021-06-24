الرياضة
ميسي وإعلانات “الساعات”
دخل الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، سوق إعلانات الساعات، بوضع صورة لساعة من “الماركات” الفخمة، على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. ووقع ميسي عقدا مع شركة مشهورة لصناعة الساعات، مقرها في سويسرا، مقابل الملايين، على أن يقوم النجم الأرجنتيني بنشر صور، وهو يحمل هذه الساعات. وجذبت صور ميسيأكمل القراءة »
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