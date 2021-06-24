الرياضة
بيراميدز يرفض الكشف قبل مواجهة الرجاء
الشابي يستعين بلاعبين احتياطيين أمام الدفاع الجديدي اليوم رفض مسؤولو بيراميدز المصري، إجراء تحاليل الكشف عن كورونا، فور الوصول لمطار محمد الخامس بالبيضاء، اليوم (الخميس)، إذ أبلغوا مسؤولي الرجاء الرياضي بذلك، قبل المباراة التي تجمعهما الأحد المقبل، لحساب إياب نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف». وأجرى الفريق المصريأكمل القراءة »
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