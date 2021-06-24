اذاعة وتلفزيون
“مساء النور يا مغرب” على “إم بي سي5”
سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي5″، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج “مساء النور يا مغرب”. ويعد برنامج “مساء النور يا مغرب” أقرب للمجلة التلفزيونية الشاملة التي تغطي مختلف اهتمامات الجمهور المغربي، إذ يقدم على مدار الأسبوع، فقرات متنوعة ترصد وتتابع الشأن الاجتماعي والثقافي والفني والرياضي وغيرهاأكمل القراءة »
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