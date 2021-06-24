الرياضة
العصبة و”كاف” في 10 شتنبر
الأندية العربية الأكثر تضررا من البرمجة أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن موسم 2021 – 2022، سينطلق في 10 شتنبر المقبل، بإجراء الدور التمهيدي لمسابقتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس “الكاف”. وقررت “كاف” انطلاق دور المجموعات في فبراير المقبل، على أن تؤهل الدول المصنفة في 12 رتبة الأولى فريقين في كلأكمل القراءة »
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