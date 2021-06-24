الأولى
المنع من مزاولة الصحافة لعصابة الابتزاز الإعلامي
رفعت غرفة الجنح الاستئنافية، باستئنافية البيضاء، صباح أمس (الأربعاء)، العقوبة الحبسية في حق المتهمين في ما يعرف بـ “عصابة الابتزاز الإعلامي”، مصححة بذلك الأحكام الابتدائية. وقضت هيأة المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي، جزئيا في ما قضى به من براءة المتهم حاتم حجي، من أجل جنحة النصب والمشاركة فيه، والتصريح تصديا بمؤاخذتهأكمل القراءة »
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