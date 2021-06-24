حوادث
الحبس لمضرم النار في حقل
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة متهم ستيني بسنتين حبسا نافذا لارتكابه جناية إضرام النار عمدا في محصول زراعي، مع تعديله برفع العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. وفي تفاصيل الواقعة، تقدم (ا.ك) بشكاية ضد عمه (ب.ك)،أكمل القراءة »
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