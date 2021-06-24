حوادث
تلميذ يعتدي على مسؤول تربوي بفاس
فتحت الشرطة القضائية بفاس، بحثا في ظروف وملابسات اعتداء تلميذ على رئيس مصلحة بمديرية وزارة التربية الوطنية، داخل مكتبه وإصابته بجروح في العنق منحت له إثرها شهادة طبية تثبت الأضرار الجسمية ومدة العجز المؤقت المصاب به، عزز بها شكايته للمصالح الأمنية. واستمعت عناصرها بالدائرة الثانية بحي الأطلس، زوال الاثنين الماضي،أكمل القراءة »
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