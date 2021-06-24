حوادث
الحبس لشبكة التهجير السري بفاس
توزيع أحكام متفاوتة على 11 متهما نسبة منهم أفارقة وتبرئة 3 مغاربة طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء الاثنين الماضي، ملف شبكة للتزوير والتهجير السري، توبع فيها 15 شخصا أغلبهم مهاجرون أفارقة من جنسيات مختلفة، ومنهم شباب مغاربة بينهم ثلاث نساء، توبعوا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات متفاوتة.أكمل القراءة »
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