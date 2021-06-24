الرياضة
السوالم يفتح الانخراط قبل الصعود
قرر المكتب المسير لشباب السوالم الرياضي، إعادة فتح باب الانخراط، للمرة الثالثة هذا الموسم، من أجل الاستعانة بطاقات جديدة، بإمكانها منح الإضافة لفريق اقترب من الصعود التاريخي إلى بطولة القسم الأول. وتنطلق الفترة الثالثة غدا (الجمعة)، إلى غاية 2 يوليوز المقبل، أي لأسبوع كامل، مقابل واجب الانخراط المحدد سلفا فيأكمل القراءة »
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