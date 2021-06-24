اذاعة وتلفزيون
سيارة “دار البريهي” تتعرض لحادثة سير
تعرضت سيارة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون نهاية الأسبوع الماضي إلى حادثة سير على الطريق السيار بمنطقة سيدي علال البحراوي ضواحي الرباط. وأكدت مصادر “الصباح” أن السيارة كان على متنها طاقم صحافي وتقني في طريقه إلى فاس ضمن مهمة تم تكليفه بالقيام بها. ولم يخلف الحادث خسائر في الأرواح أوأكمل القراءة »
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