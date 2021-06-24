اذاعة وتلفزيون
تصويـر 20 حلقـة مـن “ألحـان عشقناهـا”
ستبث في الموسم المقبل وتغييرات في المضمون والديكور انتهى، أخيرا، طاقم برنامج “ألحان عشقناها” على القناة الثانية من تصوير عشرين حلقة جديدة منه، والتي تم إنجازها لبثها مع انطلاق الموسم التلفزيوني المقبل. وقال عبد السلام الخلوفي، معد “ألحان عشقناها” لـ”الصباح” إن البرنامج سيطل بحلة جديدة على مشاهدي القناة الثانية، إذأكمل القراءة »
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