الأولى
مناورات لشرعنة هدم مآثر بمراكش
رئيسة قسم التعمير تبحث عن مخرج للورطة وتكليفات عشوائية لإنجاز تقارير مشبوهة انبرت رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش، منذ يومين، للبحث عن مخرج للورطة التي وجدت نفسها فيها، بسبب تلاعبات طالت تراخيص، أو الامتناع عن الترخيص، بتحويل بنايات قديمة إلى مشاريع حديثة، أمام “وصفة” تصنيف تلك البنايات ضمن التراثأكمل القراءة »
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