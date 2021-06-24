وطنية
الجواهري يهاجم السياسيين
والي بنك المغرب قال إنهم أفقدوا المواطن الثقة في المؤسسات هاجم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، زعماء وقادة الأحزاب السياسية، الذين قدموا وعودا بالجملة في الحملات الانتخابية، مدعين أنهم سيصلحون كل القطاعات بدون وضع تمويل لها، ما جعلهم عاجزين عن تنزيلها على أرض الواقع، وبذلك فقدوا ثقة المواطنين فيهم،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا