الأولى
“بيجيدي” يجيش أتباعه ضد الداخلية
العثماني في قفص الاتهام وفروع الحزب تشن حملات مبكرة ضد الباشوات والقياد تلقت فروع العدالة والتنمية بمختلف الأقاليم والجهات، تعليمات من المركز العام للحزب، تحث على ضرورة مهاجمة رجال السلطة، الذين ينخرطون في صناعة الخريطة الانتخابية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، في مؤشر قوي على بدء معركة حامية الوطيس معأكمل القراءة »
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