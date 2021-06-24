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أســــــرة

استثمار العطل إيجابيا

منذ 38 ثانية
يجد الكثير من المراهقين صعوبة في تدبير الوقت، خلال العطل المدرسية، إذ غالبا ما يصعب عليهم تقسيم الوقت بين الاستفادة من الراحة وممارسة بعض الأنشطة. ورغم أن الاستفادة من العطل المدرسية، لها فوائد، باعتبار أنها تساعد على تقليل التوتر، وتجعل الشخص أكثر ذكاء وإبداعا وتجدد النشاط، فمن المهم استغلالها بطريقة إيجابية، فمن بين النصائح التيأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية
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