الصباح الفني
الزيات: حال الموسيقى لا يبشر بالخير
احتفل المغرب والعالم، مطلع الأسبوع الجاري، باليوم العالمي للموسيقى.. كيف هو حال الموسيقى في بلدنا؟ ليست في أحسن الأحوال، كما أن وضعها لا يبشر بالخير، على الأقل في المستقبل القريب، بحكم أننا ما زلنا نفتقد إلى صناعة موسيقية تقيم أود القطاع، كما أن معظم الفنانين ما زالوا يعتمدون الإنتاج الذاتي،أكمل القراءة »
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