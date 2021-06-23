fbpx
حوادث

التحقيق في خروقات بلوائح انتخابية

منذ ساعة واحدة
فاق عددها 200 وباشا ورئيس بلدية ״ثلاثاء الأولاد״ في قفص الاتهام فتحت جهات أمنية تحقيقا حول فضيحة تسجيل أزيد من 200 شخص في لوائح انتخابية بمنطقة “ثلاثاء الأولاد” بإقليم سطات، رغم أنهم غرباء عن المنطقة، بطلها رئيس البلدية بتواطؤ مع السلطة المحلية. وأثيرت الفضيحة بعد تقاطر شكايات عديدة على مسؤوليأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى