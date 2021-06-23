حوادث
التحقيق في خروقات بلوائح انتخابية
فاق عددها 200 وباشا ورئيس بلدية ״ثلاثاء الأولاد״ في قفص الاتهام فتحت جهات أمنية تحقيقا حول فضيحة تسجيل أزيد من 200 شخص في لوائح انتخابية بمنطقة “ثلاثاء الأولاد” بإقليم سطات، رغم أنهم غرباء عن المنطقة، بطلها رئيس البلدية بتواطؤ مع السلطة المحلية. وأثيرت الفضيحة بعد تقاطر شكايات عديدة على مسؤوليأكمل القراءة »
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