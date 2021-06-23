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عدد الأربعاء 23 يونيو 2021
عناوين الصفحة الأولى: رسائل مجهولة تعصف بأمنيين اختطاف وابتزاز في ودادية جزائري وراء الإطاحة بنائب وكيل للملك افتحاص 4200 مليار بوزارة اعمارة ملايير “الفيك” تسيل لعاب نافذين مافيا العقارات تزحف على مآثر مراكش
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