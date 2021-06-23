الصباح الفني
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اكتشاف “وحش عملاق” عاش قبل 23 مليون سنة اكتشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين وجامعة هارفارد نوعا جديدا عملاقا من وحيد القرن عاش قبل أكثر من 23 مليون عام في الصين. وأفاد الفريق الذي عثر على البقايا أن السلف العملاق لوحيد القرن، عثر عليه في مقاطعة غانسو الحالية،أكمل القراءة »
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