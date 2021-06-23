اذاعة وتلفزيون
درة تنتهي من “الكاهن”
الجسمي يطرح “فوق” طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل عنوان “فوق”، التي تولى فيها عملية التوزيع والمكس والماستر الفنان حسام كامل. ولحن حسين الجسمي أغنية “فوق” بأسلوب حديث على مقام “الكورد»، برؤيته الموسيقية المدروسة في المقدمة والتوزيع المتجدد، مبرزا حرفية عالية في استخدام الصوت وقوته، وهو ما يظهره فيأكمل القراءة »
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