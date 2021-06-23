الرياضة
رحلة بركان تكلف الوداد 40 مليونا
أسبوع حاسم يحدد مصير البنزرتي كلفت رحلة الوداد الرياضي إلى بركان، لمواجهة النهضة المحلي، لحساب الجولة 23 من البطولة، أمس (الثلاثاء)، 40 مليونا إضافية، بعد أن غير الفريق برنامج رحلته لجنوب إفريقيا نهاية الأسبوع. واضطر سعيد الناصري، رئيس الوداد، إلى كراء طائرة محلية للسفر إلى بركان، وضمان عودة لاعبيه إلىأكمل القراءة »
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