حوادث
اعتقال زعيم عصابة هاجمت الدرك
خطط وعناصره لتحرير فرد منها اعتقل في حالة تلبس قبل نصب كمين له أحالت عناصر درك الشلالات، عمالة المحمدية، الأحد الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، زعيم عصابة، سبق أن هاجم، رفقة عناصره، مركزا للدرك من أجل تحرير شريك لهم، أوقف في حالة تلبس بالسرقة بالعنف. وتوبع زعيم العصابةأكمل القراءة »
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