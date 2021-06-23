الصباح الفني
عودة مهرجان الفنون الشعبية بمراكش
يحمل شعار «أغان وإيقاعات أبدية» ويستهدف الترويج للمدينة الحمراء تحتضن مراكش، بين 24 و28 غشت المقبل، الدورة 51 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية، تحت شعار “أغان وإيقاعات أبدية”. وذكر بلاغ للمنظمين أن النسخة الحالية من المهرجان، المنظمة بمبادرة من جمعية الأطلس الكبير وبالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، عقب الأزمةأكمل القراءة »
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