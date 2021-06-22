الصباح الفني
قالوا
واكد قال الفنان عمرو واكد في “تويتر”: “الطبقية بنت عم العنصرية… سحقا لكل العائلة الوسخة”. الحلاني كتب الفنان عاصي الحلاني في موقع التواصل “تويتر”: “سكت المؤدب من أدبه، فظن قليل الأدب أنه هو من أسكته”. البرادعي قال محمد البرادعي في “تويتر”: “عظيم جدا أن تلتزم بعقيدتك وأن تمارس شعائرها بحرية،أكمل القراءة »
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