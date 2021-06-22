الرياضة
الوداد يغير برنامج رحلته الإفريقية
غير الوداد برنامج رحلته إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة كايزر شيفز، السبت المقبل، لحساب إياب نصف نهائي عصبة الأبطال، علما أن مباراة الذهاب انتهت لفائدة الضيوف بملعب محمد الخامس بهدف لصفر. وفرض اعتماد الوداد، على الفريق الثاني، في المباراة التي تجمعه مساء اليوم (الثلاثاء)، بالنهضة البركانية، لحساب الجولة 23 من البطولة،أكمل القراءة »
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