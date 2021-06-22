حوادث
التحقيق في صراعات صقور الأمن بخريبكة
ملفات انتقام وتحرش جنسي وتجسس على مسؤولين تربك الشرطة بالإقليم أنهت لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، مهامها، بهدف الوصول إلى حقائق بشأن صراعات وتبادل اتهامات بين صقور الأمن الإقليمي بخريبكة، بالاستماع إلى المشتكى به الرئيسي، المراقب العام، رئيس المنطقة الأمنية بالإقليم، والمشتكين، وهم رئيس مصلحةأكمل القراءة »
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