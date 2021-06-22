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كلميم تحتفي بالسينما الليبية
المهرجان يحمل شعار “ضد التمييز، من أجل المساواة” لتكريم المخرجين الشباب يحتفي المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بكلميم الذي ينظم مرصد الجنوب لسياسات التنمية نسخته الثانية بين 23 و26 شتنبر المقبل بالسينما الليبية. وقررت إدارة المهرجان أن تكون السينما الليبية ضيفة شرف هذه الدورة، التي ستنظم تحت شعار “ضد التمييز،أكمل القراءة »
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