وطنية
سيطرة التلميذات على نتائج “الباك”
نسبة نجاح عالية وأغلب المتفوقين من شعبة الفيزياء خيار فرنسية أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أول أمس (الأحد)، عن نتائج امتحانات الباكلوريا (دورة يونيو 2021)، التي بلغت نسبة النجاح فيها أكثر من 68 في المائة، بينما استحوذت التلميذات على المراكز الأولى، كما أن تخصص الفيزياء خيار فرنسية، أصبح أكثرأكمل القراءة »
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