مجتمع
نقابة التعليم العالي تكتسح الانتخابات
اكتسحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، نتائج انتخاب أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، محققة بذلك فوزا ساحقا بنسبة 87 في المائة، بزيادة خمسة في المائة عن انتخابات 2015. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بهذه النتيجة، أنها القوة النقابية الأقوى في أوساط الجامعة المغربية، إذ سجلت الإحصاءات الأولية لفرز الأصوات ارتفاعا معتبراأكمل القراءة »
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