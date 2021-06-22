حوادث
3 سنوات لسارق مستوصف
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهما عديم السوابق القضائية ، يبلغ من العمر 18 سنة ، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة. وأحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد أفرج التابع للقيادة الجهويةأكمل القراءة »
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