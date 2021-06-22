حوادث
مقتل امرأة يورط أخويها بالصويرة
اكتشاف جثة الضحية بعد أيام من الجريمة والعثور على المتهمة في غيبوبة وسط التبن اهتزت جماعة آيت سعيد بإقليم الصويرة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في الخامسة والأربعين من عمرها، لقيت مصرعها على يد شقيقيها. وكشفت مصادر متطابقة ل»الصباح» أن اكتشاف جثة الضحية تم بعدأكمل القراءة »
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