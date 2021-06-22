الأولى
افتحاص 4200 مليار بوزارة اعمارة
سيتم افتحاص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي تنفق الملايير سنويا من الميزانية العامة للدولة المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، والتي يصعب حصرها، بفعل تنفيذ مئات الأوراش سنويا، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن وزارة عبد القادر اعمارة، القيادي في العدالة والتنمية، تعد من أكبر وأغنى الوزاراتأكمل القراءة »
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