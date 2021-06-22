الرياضة
رسالة رياضية: فاخر
لم يغير المدرب امحمد فاخر لاعبين كثرا في تشكيلة شباب المحمدية، لكنه غير أهم شيء، هو كيفية الفوز في مباراة لكرة القدم. في فترة أمين بنهاشم ورشيد روكي كان شباب المحمدية يعرف كيف يلعب، لكنه لم يكن يعرف كيف يفوز، وهو ما تحقق مع امحمد فاخر. ففي مباراة نهضة بركانأكمل القراءة »
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