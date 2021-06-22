الرياضة
أول فوز لبرشيد بعد شهرين
ألحق بالفتح الهزيمة الثامنة وتخلص من الرتبة قبل الأخيرة انتظر يوسفية برشيد مرور شهرين، ليحقق فوزا صعبا على الفتح الرياضي، بهدفين لواحد، خلال المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بملعبه البلدي، لحساب الدورة 22 من بطولة القسم الأول. وتنفس يوسفية برشيد، الصعداء، بعودته إلى سكة الانتصارات، بعد غياب طال منذأكمل القراءة »
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