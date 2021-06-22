اذاعة وتلفزيون
تكريم بكر في بلقصيري
أعلنت جمعية أنفاس للمسرح والسينما، عن تنظيم الدورة الرابعة عشرة لملتقى مشرع بلقصيري السينمائي بين 5 و7 غشت المقبل. وستشهد هذه الدورة تكريم أحد أبرز الوجوه السينمائية والتلفزية والمسرحية المغربية، ويتعلق الأمر بالفنان نور الدين بكر، اعترافا بعطاءاته وإبداعاته الفنية، إضافة إلى تنظيم فقرات فنية متنوعة من ورشات تكوينية فيأكمل القراءة »
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