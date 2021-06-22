أســــــرة
يؤزم حياة الأطفال
الدكتورة بومديان قالت إن المصابين به معرضون للفشل الدراسي والحوادث كشفت الدكتورة عصماء بومديان، طبيبة معالجة نفسية، المقصود باضطراب قصور الانتباه مع فرط النشاط، مؤكدة أنه من الاضطرابات النفسية الأكثر تشخيصا عند الأطفال المتمدرسين. وأوضحت بومديان في حوار مع “الصباح”، أن الأطفال الذين يعانون هذا الاضطراب أكثر عرضة من غيرهمأكمل القراءة »
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