مجتمع
صفقة مليون محفظة تقصي الصناع المحليين
يواجه المئات من الصناع بالبيضاء وسطات والقنيطرة والخميسات وبني ملال وأكادير وسلا ووادي زم، شبح الإفلاس ودخول السجن، بعد أن أصبحت كميات كبيرة من منتوجاتهم حبيسة المخازن، إثر إقصائهم من صفقات مليون محفظة. وكشف محمد إنتاج، رئيس جمعية منتجي وصانعي المحافظ المدرسية بالمغرب، أن أغلب المقصيين يصنفون ضمن المقاولات الصغيرةأكمل القراءة »
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