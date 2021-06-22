الرياضة
الرجاء يربح جولة أمام بيراميدز
رحيمي يخطف الأنظار بمصر وانتقادات متواصلة للبرمجة عاد الرجاء بتعادل ثمين من ملعب بيراميدز المصري، في ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أول أمس (الأحد)، قبل مباراة الإياب بالبيضاء، الأحد المقبل. ورغم المحاولات التي أتيحت للفريقين، غير أن لاعبيهما لم يحسنوا التعامل مع الكرة أمام المرمى، خاصة رمضانأكمل القراءة »
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