الرياضة
الكيناني مدربا لحراس الزمامرة
عين نهضة الزمامرة عزيز الكيناني مدربا لحراس المرمى، إلى نهاية الموسم الجاري، خلفا لعصام بادة، المستقيل. وأفاد مصدر مسؤول أن عبد السلام بلقشور، رئيس النادي، أجرى اتصالا هاتفيا مع الكيناني، وعرض عليه تدريب حراس المرمى، والإشراف على بعض الحصص التكوينية لفائدة مدربي الفئات الصغرى. ولعب الكيناني لعدة فرق وطنية، أبرزهاأكمل القراءة »
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