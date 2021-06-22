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عريب: ضحايا الإغراء
> ما هي الحقائق التي تظهرها المحاكمات في أسباب النصب باسم الزواج؟ > هناك سببان رئيسيان للنصب باسم الزواج، الرغبة في الحصول على منفعة مادية، أو علاقة حميمية ولا يكون ضحاياها النساء فقط بل حتى الرجال يقعون في شرك هذه الفخاخ، بمعنى أن أحد المتورطين يكون له سوء النية فيأكمل القراءة »
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