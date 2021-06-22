مجتمع
تطوان تتزين لاستقبال الملك
حركة دؤوبة، وأشغال متواصلة تتم مباشرتها على أكثر من مستوى بتطوان، وذلك في أفق استقبال الزيارة الملكية، حيث دأب الملك على قضاء العطلة الصيفية بمدن الشمال، خاصة بإقليمي تطوان والمضيق. وحسب ما عاينت “الصباح”، خلال جولتها بالمدينة، فإن عمال الإنعاش الوطني التابعين للعمالة يقومون بأشغال تنظيف دائمة ومتوالية للشوارع الرئيسيةأكمل القراءة »
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