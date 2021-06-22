الأولى
جزائري وراء الإطاحة بنائب وكيل للملك
القاضي سلم عشرة ملايين لدركي للتوسط في تهريب المخدرات أوقعت تصريحات متابعين في ملف التهريب الدولي للمخدرات، بنائب وكيل للملك يعمل بخنيفرة، الذي يقبع الآن في سجن “العرجات 2″، بعد أن اتخذت قاضية التحقيق باستئنافية الرباط قرار الإيداع، بناء على ما تم من قرائن اعتبرت موجبة للاعتقال. وأفادت مصادر “الصباح”أكمل القراءة »
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