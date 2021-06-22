الصباح الفني
تعاون يجمع أصيل وأفريكانو
الأغنية بعنوان «زيني» اختارا تصوير كليبها بفكرة جديدة أعلن المغني عادل أصيل التعاون مع بلال أفريكانو، وطرح أغنية مشتركة، سيفرجان عنها، بعد غد (الخميس). وتحمل الأغنية، حسب ما أكده أصيل، اسم “زيني”، صورت على طريقة فيديو كليب، بفكرة جديدة، وهو الأمر الذي يحرص عليه أصيل في كل مرة، إذ نشرأكمل القراءة »
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