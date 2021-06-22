الصباح الفني
الإدريسي: أغلب الأغاني “كلاشات”
ما رأي الفنانة حياة الادريسي في مستوى الأغاني المطروحة حاليا في الساحة الفنية؟ إن أي عمل فني قبل طرحه للجمهور لابد أن يخضع لمجموعة من المعايير، التي يأتي في مقدمتها اختيار الكلمة الهادفة واللحن الجميل. وما يلاحظ في أغلب الأعمال التي يتم طرحها حاليا، أن الهدف منها هو البحث عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا