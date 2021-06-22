حوادث
مختل يذبح طفلة بالبيضاء
الجاني سبق له أن قضم أذن والده الراحل وحاول قتل ابن شقيقه اهتز درب لعفو بحي درب السلطان بالبيضاء، صباح السبت الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة، ذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، على يد مختل معروف بعدوانيته. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الهالكةأكمل القراءة »
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