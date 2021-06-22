ملف عـــــــدالة
“الوسامة” للاصطياد
جانحان استهدفا العوانس الثريات للسطو على أموالهن بعد وعود كاذبة «الطماع كيقضي عليه الكذاب”، حكم تستعمل للتحذير من الجري نحو السراب أو للتعبير عن مصير الشخص، الذي يسيطر عليه الطمع لتحقيق أحلام لا يمكن أن تتحقق بسهولة في زمن الماديات. ولعل الجري وراء السراب ينطبق على حكاية عانسات حاولن توديعأكمل القراءة »
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