اذاعة وتلفزيون
“نايضة تو” في المسرح
تعرض فرقة “ستيلكوم “بدعم من مسرح محمد الخامس، فاتح يوليوز المقبل، مسرحيتها الجديدة “نايضة تو”، وهي من تأليف بوسرحان الزيتوني، وهشام الغفولي، وإعداد وإخراج أمين ناسور. ويعرف العمل المسرحي مشاركة بعض الأسماء، ويتعلق الأمر بوسيلة صبحي وفريد الركراكي وهاجر الشركي وزهير أيت بنجدي وعادل أبا تراب، علما أن التأليف الموسيقي منأكمل القراءة »
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